Хоккейден ӘЧ: Қазақстан құрамасы элиталық дивизионға жолдама алды
Енді Қазақстан құрамасы соңғы турда турнир фавориттерінің бірі саналатын Франция ерлер хоккей құрамасы командасымен кездеседі.
Қазақстан ерлер хоккей құрамасы шайбалы хоккейден әлем чемпионатының элиталық дивизионына мерзімінен бұрын жолдама алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Туризм және спорт министрлігіне сілтеме жасап.
Шайбалы хоккейден I дивизион әлем чемпионаты аясында Сосновец қаласында өткен төртінші тур матчында қазақстандық хоккейшілер Украина ерлер хоккей құрамасы командасын буллит сериясында жеңді.
Негізгі уақыт пен овертайм 4:4 есебімен аяқталды. Ал буллиттер сериясында Қазақстан құрамасы 2:1 есебімен басым түсті.
Кездесу барысында Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Роман Старченко және Батырлан Мұратов шайба соғып, команданың жеңісіне үлес қосты.
Қазақстан құрамасы бұған дейін турнир барысында Литва ерлер хоккей құрамасы командасын 4:1, Жапония ерлер хоккей құрамасы құрамасын 6:0 және Польша ерлер хоккей құрамасы командасын 3:2 есебімен жеңген болатын.
Осылайша, қазақстандық хоккейшілер 2021-2025 жылдар аралығындағы үзілістен кейін қайтадан әлем чемпионатының элиталық дивизионында өнер көрсететін болды.
Енді Қазақстан құрамасы соңғы турда турнир фавориттерінің бірі саналатын Франция ерлер хоккей құрамасы командасымен кездеседі.
Ең оқылған:
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Емтиханнан кейін бірден болған: Алматыда студент университеттің 9-қабатынан құлап кетті
- Тоқаев тарихи әділдікті қалпына келтірді: Берлинге ту тіккен батырға "Халық қаһарманы" атағы берілді
- Ақтөбе облысында бұрынғы ауыл әкімі өлі табылды
- Ер адам полиция қызметкеріне массаж салонының жұмысы үшін пара беріп, Грузияға қашып кеткен