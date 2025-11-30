"Хезболла" Рим Папасына хат жолдады

"Хезболла" 30 қарашада Ливанға сапар шегетін Рим Папасы Лев XIV-ке үндеу тастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu-ға сілтеме жасап.
Рим-католик шіркеуінің басшысына жолданған хатында «Хезболла» жетекшісі Наим Қасем Ливанның әртүрлі діндер мен мәдениеттер арасындағы көпір екенін атап өтіп, оның елге сапарын құптады.
Сонымен қатар, хатта Рим Папасына адам құқықтарын қорғауға баса назар аударғаны үшін алғыс білдірілген. Хатта бүгінгі таңда әлемде болып жатқан қақтығыстардың түпкі себебі кейбір тараптардың басқалардың құқықтарын мойындағысы келмеуі екені атап өтілген.
"Хезболла" жетекшісі «Израильдің Газадағы Палестина халқына шабуылдарын ашық геноцид деп атады».
Соңғы екі жылда Газада жалғасып келе жатқан трагедия сионистік оккупацияның Палестина халқын жерге, отанға және өзін-өзі билеу құқығынан айыруынан туындады, - делінген мәлімдемеде.
Қозғалыс Израильдің оккупациясы мен үздіксіз шабуылдары Ливан халқының қауіпсіздігі мен елдің тұрақтылығына қауіп төндіреді деп санайды. Ливанға жасалған шабуылдар «қабылданбайды және айыпталады» деп атап көрсетеді.
Кассем сонымен қатар Тель-Авивтің бірнеше ірі елден қолдау алатынын атап өтті.
Хезболла жетекшісі Рим Папасының Ливан бастан кешіріп жатқан қысым мен шабуылдарға қарсы «әділдік пен әділдікті қорғау ұстанымын» ұстанатынын үміттенетінін білдірді.
Еске сала кетейік, өткен жексенбіде Израиль әскери ұшақтары Бейруттың оңтүстік маңындағы тұрғын үйге зымыран шабуылдарын жасап, Хезболланың жоғары лауазымды қолбасшысы Хайтам Табтабайды өлтірді. Қараша айының басында Израиль екі ел арасындағы атысты тоқтату туралы келісімге қарамастан, егер Ливан үкіметі содырларды қарусыздандырмаса, Ливанның оңтүстігінде Хезболлаға қарсы шабуылдарды күшейтеміз деп қорқытты.