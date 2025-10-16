"Хан-Тәңірі" футбол клубының 19 жастағы шабуылшысы өмірден өтті

Футболшы Диас Төлеудің қазасы туралы ақпаратты Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметі таратты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан футбол федерациясы "Хан-Тәңірі" клубының шабуылшысы Диас Төлеудің мезгілсіз дүниеден өткенін қайғырып қабыл алды. Жастығына қарамастан, футболға деген ынтасы мен таланты арқылы көзге түскен Диастың өмірден ерте кетуі – орны толмас қаза. Бұл ауыр сәтте оның отбасының, жақындарының және командасының қайғысына ортақтасамыз. ҚФФ Диастың ата-анасына, туыстарына және барша жақындарына шын жүректен қайғырып көңіл айтады, - деп жазылған қаралы хабарламада.
