Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

"Хан-Тәңірі" футбол клубының 19 жастағы шабуылшысы өмірден өтті

Бүгiн, 23:05
45
Бөлісу:
ашық дереккөз
Фото: ашық дереккөз

Футболшы Диас Төлеудің қазасы туралы ақпаратты Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметі таратты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан футбол федерациясы "Хан-Тәңірі" клубының шабуылшысы Диас Төлеудің мезгілсіз дүниеден өткенін қайғырып қабыл алды. Жастығына қарамастан, футболға деген ынтасы мен таланты арқылы көзге түскен Диастың өмірден ерте кетуі – орны толмас қаза. Бұл ауыр сәтте оның отбасының, жақындарының және командасының қайғысына ортақтасамыз. ҚФФ Диастың ата-анасына, туыстарына және барша жақындарына шын жүректен қайғырып көңіл айтады, - деп жазылған қаралы хабарламада.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматы облысында ат спорты бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді
Өзгелердің жаңалығы