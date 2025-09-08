ХАМАС АҚШ президентінің "соңғы ескертуіне" жауап берді

Палестиналық Хамас қозғалысы америкалық тараптан атысты тоқтату және Газа секторынан әскерлерді шығару туралы нақты жариялаудың орнына барлық кепілге алынған израильдіктерді босатуды талқылау туралы ұсыныстарды алғаннан кейін дереу "келіссөз үстеліне" отыруға дайын, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Агенттік өзінің Telegram-каналында жарияланған қозғалыс мәлімдемесіне сілтеме жасап жазды.
Біз америкалық тараптан делдалдар арқылы атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізу туралы бірнеше идеялар алдық. Осыған байланысты ХАМАС біздің халқымызға қарсы агрессияны тоқтатуға көмектесетін кез келген қадамды құптайды және соғысты тоқтату, әскер жасақтарын толық шығару туралы нақты мәлімдеменің орнына барлық кепілге алынғандарды босату мәселесін талқылау үшін дереу келіссөз үстеліне отыруға дайын екенін растайды. Газа секторын тәуелсіз палестиналықтар басқарады, - делінген хабарламада.
Хамас өкілдері "дұшпаннан осы келісімді ұстанатынына нақты кепілдік алғаннан кейін технократтар комитетіне өкілеттіктерді дереу беруге" дайын екендіктерін айтты.
Бір күн бұрын АҚШ президенті Дональд Трамп ХАМАС өкілдеріне атысты тоқтату туралы ұсынысты қабылдауға "соңғы ескерту" бергенін айтты. Бұл туралы ол Truth әлеуметтік желісінде жазды. Ақ үй басшысының айтуынша, Израиль оның шарттарымен келісіп қойған.
Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл ұсынысты ХАМАС-қа жексенбі күні АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Виткофф жолдаған. Онда Вашингтон барлық кепілге алынғандарды дереу босату үшін Израильдің әскери операциясын тоқтатуға кепілдік беретіні айтылған. Өз кезегінде Израиль билігі үш мыңға жуық палестиналық тұтқынды түрмеден босатуға келіседі.
Трамптың Хамасқа ультиматум қоюы бірінші рет емес. Наурызда ол қозғалыс өкілдеріне дәл осындай "соңғы ескерту" берген. Жаңа ұсыныс, Вашингтонның пікірінше, ұзаққа созылған жанжалға нүкте қоюы керек.