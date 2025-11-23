Халыққа қолдау: Алматы қаласы Алатау ауданының 19 мың тұрғыны көмек алды

Өңірлік коммуникациялар қызметінде Алматы қаласы Алатау ауданының әкімі Данияр Қырықбаев әлеуметтік бастамалар бойынша есеп беріп, халыққа көрсетіп жатқан қолдау мен қолданыстағы бағдарламалардың тиімділігін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әкімнің айтуынша, ауданда түрлі санаттағы тұрғындарды қамтитын бес әлеуметтік жоба табысты жұмыс істеп келе жатыр:
- «Бақытты отбасы» отбасыларды қолдау орталығы,
- «Белсенді ұзақ өмір сүру» белсенді ұзақ өмір орталығы,
- «Тең Қоғам» ерекше қажеттілігі бар адамдарға арналған орталық,
- әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды дәстүрлі қолөнерді дамыту арқылы қолдау жобасы,
- әлеуметтік осал отбасылардың балаларына арналған «Шыңға өрлеу» білім беру жобасы.
Жыл басынан бері ауданда кең ауқымды әлеуметтік қолдау көрсетілді:
- 19 мың адам бір реттік әлеуметтік көмек алды.
- 564 отбасы – атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылды.
- 127 отбасы – тұрғын үй көмегін алды.
- 248 зейнеткер – санаторий-курортта емделуге жолдама алды.
- Ерекше санат – мүмкіндігі шектеулі жандар. Әкімнің айтуынша, мүгедектігі бар 8417 азамат әлеуметтік қызметпен, оңалту құралымен қамтылған.
Бұдан бөлек, аудан көпбалалы аналарды да ескеріп жатыр: 246 әйел «Алтын алқа» және «Күміс алқамен» марапатталыпты.
Әлеуметтік қолдау ауданның дамуындағы негізгі басымдықтың бірі болып қала беретінін айтты Данияр Қырықбаев. Іске асып жатқан жобалар мыңдаған тұрғынды қамтып, олардың өмірін жақсартуға мүмкіндік берген.