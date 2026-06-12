Халықаралық шаңғы спорты федерациясының жаңа президенті сайланды
Бұған дейін федерация президенті қызметін Йохан Элиаш атқарған.
Бүгiн 2026, 04:29
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Бүгiн 2026, 04:29Бүгiн 2026, 04:29
75Фото: ҚР ҰОК
Дауыс беру қорытындысы бойынша сайлауда Александр Оспельт (Лихтенштейн) жеңіске жетті. ҚР ҰОК мәліметінше, ол 65 дауыс жинаса, Йохан Элиаш 64 дауысқа ие болды.
Айта кетейік, бұған дейін федерация президенті қызметін Йохан Элиаш атқарған. Ол FIS ұйымын 2021 жылдан бері басқарып келген.
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