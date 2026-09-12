Халық кредиттерінің жалпы көлемі 26,1 трлн теңгеге жетті
Проблемалық кредиттер 1,9 трлн теңгеге жетті.
12 Қыркүйек 2026, 14:48
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