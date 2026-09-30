Халық кеңесі не шеше алады? – Ермұрат Бәпимен сұхбат
30 Қыркүйек 2026, 11:07
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30 Қыркүйек 2026, 11:0730 Қыркүйек 2026, 11:07
186Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Халық кеңесінің Құрылтайдан қандай айырмашылығы бар? Оның ұсыныстары билік үшін міндетті бола ма? Қарапайым тұрғын өз мәселесін Кеңеске қалай жеткізеді?
BAQ.KZ тілшісі Олжас Адай Қазақстан Халық кеңесінің мүшесі Ермұрат Бәпимен жаңа органның міндеті мен мүмкіндіктері туралы сұхбаттасты.
Әңгіме барысында Кеңес мүшелерінің өкілеттігі, билікке ашық сын айту, өңірлердегі мәселелерді көтеру және қазақ тілінің қолданысын кеңейту жайы сөз болды.
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