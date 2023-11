Хакатон хикаясы. Елордада ерекше жарыс өтіп жатыр

Білім ордасында мұндай IT шешімдер жарысы алғаш рет ерекше форматта ұйымдастырылып жатыр. Оқушылар 24 сағат бойы берілген үш кейстің бірін таңдап, өз шешімдерін ұсынулары қажет. Хакатон бүгін 14:30-да басталды. Шешімін 25 қараша күні дәл осы уақытта таныстырады.

Хакатонның ерекшелігі – оқушылар 24 сағат бойы тоқтаусыз бағдарлама жасайды. Яғни оқушылар осы бір күн уақытты өз командаластарымен бірге танымды, қызықты өткізеді.

Мектептің директоры Айдар Болатов оқушыларды жарыстың ашылуымен құттықтады.

Алғаш рет өткізіліп отырған хакатонға 32 оқушыдан құралған 8 команда қатысып жатыр.

Оқушыларға IT саласының мамандары өз кеңестерін айтып, көмектерін береді. Солардың бірі – Astana Hub.

Astana Hub халықаралық стартаптар технопаркі 2018 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Оның негізгі миссиясы – IT саланы дамыту, IT стартаптарға қолдау көрсету, IT экожүйені дамыту, халықаралық компанияларды нарыққа тарту. Қазіргі күні Astana Hub өздерің сияқты жас мамандарға қолдау көрсетіп жатыр. Себебі сендер - еліміздің IT саласының болашағысыздар. Сондықтан технопарк білім беру бағдарламаларына көп көңіл бөліп келеді. Осындай іс-шаралар өткізіліп жатқанына қуаныштымыз, - деді Astana Hub кеңсесінің жобалық директоры Шоқан Әбілқасымов.