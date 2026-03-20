Ғылым, білім және Конституция: Қазақстанның жаңа бағытының үш тірегі
Ғылым мен Конституция арқылы жаңа бағыт: Алматыда Қасым-Жомарт Тоқаев не туралы айтты.
Президент мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарын – адами капиталды, ғылым мен инновацияны дамыту, сондай-ақ жаңа Конституцияның елді жаңғыртудағы рөлін айқындады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Патернализмнен – мүмкіндіктер қоғамына
Алматыға сапарында Мемлекет басшысы елдің даму моделін өзгерту қажеттігіне ерекше назар аударды.
Оның айтуынша, Қазақстан патерналистік тәсілден бас тартып, басты ресурс ретінде адам мен оның қабілеттері алға шығатын жүйеге көшуі тиіс.
Ғылымда нақты нәтижеге жету үшін адами капиталға айрықша көңіл бөлу қажет. Біз жас ұрпақты тәрбиелеу мен азаматтарды қолдау тәсілдерін әлеуметтік әділдік, патриотизм және еңбекқорлық тұрғысынан қайта қарауымыз керек, – деді Президент.
Тоқаев жаңа Конституцияның дәл осы себепті адамға бағдарланған сипатқа ие екенін атап өтті.
Аймақтар – ғылымның өсу нүктелері
Президент өңірлердегі ғылымды дамытуға да ерекше тоқталды.
Оның айтуынша, әкімдіктерге ғылыми-технологиялық саясатты іске асыру өкілеттіктері берілген.
Қазіргі таңда 11 өңірлік жоғары оқу орнында академиялық артықшылық орталықтары мен ғылыми-зерттеу орталықтары құрылуда. Бұл орталықтар баламалы энергетикадан бастап биотехнологияға дейінгі әртүрлі бағыттар бойынша зерттеулер жүргізеді.
Біз өзгенің ғылыми жетістіктерін көшірмеуіміз керек, керісінше, өзіміздікін жасауымыз қажет. Әлемдік деңгейде сұранысқа ие зерттеулер жүргізе алатын ғалымдар буынын қалыптастыру маңызды, – деді Тоқаев.
Ғылым мен білім – стратегиялық басымдық
Президент адами капиталды, білімді, ғылым мен инновацияны дамыту жаңа Конституцияда мемлекеттің стратегиялық бағыты ретінде бекітілгенін еске салды.
Оның айтуынша, бұл міндеттерді жүзеге асыру ғылыми қауымдастықтан жоғары кәсібилікті, жауапкершілікті және отансүйгіштікті талап етеді.
Бұл – күрделі міндет, бірақ басқа жол жоқ. Мен сіздерге үлкен үміт артамын, – деп ғалымдарға үндеу жасады Мемлекет басшысы.
Конституция – жаңғырудың іргетасы
Президент сөзінің елеулі бөлігі жаңа Конституцияның рөліне арналды. Тоқаевтың айтуынша, елдің шынайы жаңаруы ұрандардан емес, құқықтық негізді нығайтудан басталады.
Жаңа Конституция біздің мемлекеттілігіміз бен егемендігіміздің сенімді тірегіне айналады. Оның әрбір нормасы елді нығайтуға қызмет етеді, – деді Президент
Сондай-ақ ол қазақ мемлекеттілігінің тарихи құқықтық негіздеріне – «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» және «Жеті жарғыға» – назар аударды.
Мемлекет басшысының айтуынша, жаңа Негізгі заң – қазіргі геосаяси жағдайда азаматтардың арман-мұратын бейнелейтін «шынайы халықтық Конституция».
Осылайша, Президенттің Алматыға сапары Қазақстанның дамуындағы стратегиялық бағдарларды талқылауға арналған маңызды алаңға айналды. Бұл бағытта ғылымға, білімге және мемлекет үшін басты құндылық саналатын адамға ерекше рөл беріліп отыр.
