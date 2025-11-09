Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

"Грэмми – 2026": сыйлыққа кімдер үміткер?

Бүгiн, 01:14
157
Бөлісу:
BBC
Фото: BBC

Америкалық рэпер Кендрик Ламар екінші жыл қатарынан беделді Грэмми сыйлығына ең көп ұсынылған орындаушы атанды. Бұл туралы BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап хабарлайды.

Биыл әртіс "Үздік альбом" аталымымен қоса, 9 номинацияға ие болды.

Үздік орындаушы атағы үшін Ламару 6 номинация бойынша ұсынылған және екінші орында келе жатқан Леди Гагамен бәсекелеседі.

Грэмми премиясына үміткерлер қатарында пуэрто-Рико рэпері Бад Банни мен әнші Сабрина Карпентер бар. Номинанттар тізімінде Netflix платформасы үшін жасалған "KPop Demon Hunters"» ("Кейпоп-жын аңшылары") анимациялық мюзиклі де болды.

Грэмми жеңімпаздарын АҚШ Ұлттық дыбыс жазу өнері және ғылым академиясының 15 мың мүшесі таңдайды.

Еске сала кетейік, Грэмми марапаттау рәсімі 2026 жылдың 1 ақпанында Лос-Анджелестегі Crypto.com аренасында өтеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Президент Рыбакинаны құттықтады
Өзгелердің жаңалығы