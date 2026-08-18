Грекияда жеке тікұшақ апатқа ұшырап, үш адам қаза тапты
Апаттың нақты себебі әзірге белгісіз.
18 Тамыз 2026, 03:18
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18 Тамыз 2026, 03:1818 Тамыз 2026, 03:18
143Фото: depositphotos.com
Грекияның Сифнос аралында жеке тікұшақ апатқа ұшырап, үш адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Толос аймағында, тікұшақ алаңына жақын жерде болған.
Анадолы агенттігінің жазуынша, алдын ала мәлімет бойынша, тікұшақ ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай құлаған. Апаттан кейін өрт тұтанып, оқиға орнына құтқарушылар мен өрт сөндірушілер жұмылдырылды. Үш адамның денесі табылды.
Қаза болғандардың арасында ұшқыш пен екі жолаушы бар. Апаттың нақты себебі әзірге белгісіз.
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