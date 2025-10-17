Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Грек-рим күресі: жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысатын балуандар анықталды

Бүгiн, 05:45
88
ҰОК
Фото: ҰОК

Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Нови-Сад (Сербия) қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысатын балуандардың тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҚР ҰОК мәліметінше, аталған жарыста он қазақстандық спортшы ел намысын қорғайды.

55 келіге дейін: Ерасыл Мамырбеков

60 келіге дейін: Исхар Курбаев

63 келіге дейін: Нұрдәулет Қапас

67 келіге дейін: Бағдат Сабаз

72 келіге дейін: Мерей Мәулетханов

77 келіге дейін: Елдос Камелов

82 келіге дейін: Омар Сатаев

87 келіге дейін: Мақсат Сайлау

97 келіге дейін: Юсуф Мациев

130 келіге дейін: Джохар Узаров

Айта кетейік, әлем чемпионаты 20-27 қазан аралығында өтеді.

