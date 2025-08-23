"Грантқа түсіріп беремін": Астанада 20-дан астам талапкерді алдаған алаяқ ұсталды

Астана полицейлері 34 жастағы ер адамды қомақты қаржыға білім грантын «кепілдендіріп беремін» деп алдағаны үшін ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тергеу дерегінше, ол талапкерлерді таныстары арқылы тауып, телефонмен сенімді түрде кеңес берген. Магистратура мен бакалавриатқа «қосымша жолмен» түсуге көмектесемін деп уәде еткен. Әр "қызметі" үшін ірі сомада ақша сұрап, қаражатты алған соң байланысқа шықпай отырған.
Мәселен, жәбірленушілердің бірі магистратураға грантқа түсіру үшін оған 1 млн теңге берген. Ақша қолына тигеннен кейін ол ізін суытқан. Қазіргі таңда күдікті ұсталды, оның үстінен қылмыстық іс қозғалды, – деді Астана ПД баспасөз қызметі.