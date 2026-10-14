Google суреттердің шынайылығын тексеретін сайтты іске қосты

Әзірлеушілер кіріктірілген технология белгілерді қиюдан немесе графикалық редакторларда өңдеуден қорғайтынын атап өтті.

14 Қазан 2026, 05:32
АВТОР
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14 Қазан 2026, 05:32
14 Қазан 2026, 05:32
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Google компаниясы қолданушыларға фотолар мен видеоларда жасанды интеллект іздері бар-жоғын тексеруге мүмкіндік беретін SynthID.com веб-сайтын іске қосты.

Сервис жүктелген файлдардан медиафайлдарды жасау кезінде нейрожелілер енгізетін цифрлық су таңбаларды іздейді.

Құрал Google, OpenAI, Nvidia және Kakao жүйелерінің көмегімен жасалған контентті таниды. Алайда ол әзірге жобаның серіктестік желісіне кірмейтін басқа танымал нейрожелілерде жасалған жалған суреттерді анықтай алмайды.

Сонымен қатар зерттеушілер порталда белгінің табылмауы суреттің шынайылығына кепілдік бермейтінін ескертті, өйткені кескін басқа сервис арқылы жасалған болуы мүмкін. Сайтқа кіру үшін қолданушыға Google, Apple немесе ChatGPT аккаунттары арқылы авторизациядан өту қажет.

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