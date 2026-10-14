Google суреттердің шынайылығын тексеретін сайтты іске қосты
Әзірлеушілер кіріктірілген технология белгілерді қиюдан немесе графикалық редакторларда өңдеуден қорғайтынын атап өтті.
14 Қазан 2026, 05:32
БӨЛІСУ
14 Қазан 2026, 05:3214 Қазан 2026, 05:32
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Сервис жүктелген файлдардан медиафайлдарды жасау кезінде нейрожелілер енгізетін цифрлық су таңбаларды іздейді.
Құрал Google, OpenAI, Nvidia және Kakao жүйелерінің көмегімен жасалған контентті таниды. Алайда ол әзірге жобаның серіктестік желісіне кірмейтін басқа танымал нейрожелілерде жасалған жалған суреттерді анықтай алмайды.
Сонымен қатар зерттеушілер порталда белгінің табылмауы суреттің шынайылығына кепілдік бермейтінін ескертті, өйткені кескін басқа сервис арқылы жасалған болуы мүмкін. Сайтқа кіру үшін қолданушыға Google, Apple немесе ChatGPT аккаунттары арқылы авторизациядан өту қажет.
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