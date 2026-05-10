Гонконгқа қатысы бар 100-ге жуық кеме Ормуз бұғазынан өте алмай тұр
Гонконгқа қатысы бар 100-ге жуық кеме Ормуз бұғазынан өте алмай тұр
Бүгiн 2026, 19:51
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 19:51Бүгiн 2026, 19:51
157Фото: pixabay.com
Гонконгқа қатысы бар шамамен 100 кеме Ормуз бұғазында бөгеліп қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ South China Morning Post басылымына сілтеме жасап.
Бұл туралы Гонконг кеме иелері қауымдастығының төрағасы Ричард Хекст мәлімдеді.
Әңгіме Гонконгта тіркелген кемелер, сондай-ақ гонконгтік компаниялардың меншігіндегі немесе басқаруындағы теңіз кемелері туралы болып отыр.
Аталған кемелердің бортында шамамен 2,3 мың теңізші бар.
Хекстің айтуынша, қалыптасқан жағдай кеме қатынасы саласы өкілдерін қатты алаңдатып отыр. Себебі Ормуз бұғазы әлемдік теңіз саудасы мен энергетикалық тасымалдың негізгі бағыттарының бірі саналады.
Ең оқылған:
- Жеңіс жолындағы тағдырлар: Qazcontent ұжымы қаһарман аталарын еске алды
- Ерлан Қарин Бауыржан Момышұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды
- Ақтөбеде жұмыртқадай бұршақ жауды: 80 үй бүлініп, ауылдар жарықсыз қалды
- Тоқаев Мәскеуде Белгісіз жауынгер бейітіне гүл шоғын қойды
- Түркістанда әйел 12 метрлік құдыққа түсіп кетті