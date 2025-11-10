Головкин Сауд Арабиясы ханзадасымен спорт саласындағы серіктестік туралы келіссөз жүргізді

Эр-Риядта өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Сауд Арабиясының Олимпиадалық және Паралимпиялық комитетінің президенті, елдің спорт министрі, жоғары мәртебелі ханзада Әбдулазиз бин Түрки әл-Фейсал әл-Саудпен кездесу өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында тараптар ынтымақтастықты нығайту, спорттық іс-шараларды ұйымдастыру тәжірибесімен алмасу және түрлі спорт түрлерінде әріптестікті одан әрі дамыту мәселелерін талқылады.
Сондай-ақ тараптар бұған дейін Астанада өткен Қазақстан және Сауд Арабиясы құрамаларының бірлескен оқу-жаттығу жиындарының қорытындыларына тоқталды. Аталған жиындардың оң нәтижелері Бахрейнде өткен жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында айқын көрініс тапқаны сөз болды.
Кездесу барысында Сауд Арабиясы ҰОК делегациясының Қазақстанға ресми сапармен келу және бірлескен оқу-жаттығу жиындарын өткізу, соның ішінде қысқы спорт түрлерін дамыту бағытындағы ықпалдастық мәселелері де қаралды, - делінген хабарламада.
Делегациялар кездесуде бокс саласын дамыту тақырыбына ерекше назар аударды. Айта кетейік, екі елдің ҰОК өкілдерінің алдыңғы кездесуі 2025 жылдың наурыз айында өткен болатын. Биылғы келіссөздер кезінде World Boxing халықаралық федерациясының президентін сайлау мәселесі де сөз болды. Сауд Арабиясы ҰОК атынан Ханзада Әбдулазиз бин Түрки әл-Фейсал әл-Сауд Геннадий Головкиннің кандидатурасын жан-жақты қолдайтынын жеткізді.
Кездесу соңында тараптар екіжақты ынтымақтастықты одан әрі күшейтуге уағдаласты.