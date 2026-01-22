Голливудта "Оскар" сыйлығының үміткерлері жарияланды

Голливудта 98-ші «Оскар» сыйлығына ұсынылған үміткерлердің тізімі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биыл Киноакадемия 24 номинация бойынша жүлде табыстайды. Әр санатта дәстүрлі түрде бес үміткерден ұсынылған, ал негізгі «Үздік фильм» аталымында 10 картина бақ сынайды.
Марапаттау рәсімі 2026 жылғы 15 наурызда Лос-Анджелестегі Dolby Theatre сахнасында өтіп, әлемнің 200-ден астам елінде тікелей эфирде көрсетіледі.
«Үздік фильм» атағына үміткер 10 фильм:
- «Бугония» (Bugonia) — режиссер Йоргос Лантимос
- «Формула-1» (F1) — режиссер Джозеф Косински
- «Франкенштейн» (Frankenstein) — режиссер Гильермо дель Торо
- «Гамнет» (Hamnet) — режиссер Хлоя Чжао
- «Марти керемет» (Marty Supreme) — режиссер Джош Сафди
- «Соғыстан кейін тағы соғыс» (One Battle After Another) — режиссер Пол Томас Андерсон
- «Құпия агент» (The Secret Agent) — режиссер Клебер Мендонса Фильо
- «Сентиментал құндылық» (Sentimental Value) — режиссер Йоаким Триер
- «Күнәһарлар» (Sinners) — режиссер Райан Куглер
- «Арман пойыздары» (Train Dreams) — режиссер Клинт Бентли
«Үздік режиссура» номинациясы бойынша үміткерлер:
- «Гамнет» — Хлоя Чжао
- «Марти керемет» — Джош Сафди
- «Соғыстан кейін тағы соғыс» — Пол Томас Андерсон
- «Сентиментал құндылық» — Йоаким Триер
- «Күнәһарлар» — Райан Куглер
«Үздік деректі фильм» номинациясындағы үміткерлер:
- «Алабама шешімі» (The Alabama Solution) — режиссер Эндрю Джареки
- «Мені жарық жағынан көр» (Come See Me in the Good Light) — режиссер Райан Уайт
- «Жартастарды жарып өту» (Cutting Through Rocks) — режиссер Сара Хаки
- «Мистер Ешкім Путинге қарсы» (Mr. Nobody Against Putin) — режиссері кейінірек жарияланады
- «Мінсіз көрші» (The Perfect Neighbor) — режиссер Гита Гандбир
Sundance-2025 кинофестивалінің жаңалығы атанған «Mr. Nobody Against Putin» деректі фильмі мектеп мұғалімі Павел Таланкинге білім беру саласындағы Кремль саясатын бейнетаспаға түсіру тапсырылғаннан кейін дүниеге келген. Осылайша әскери насихаттың таралу үдерісі толықтай құжатталған. Павел бейнежазбаларды батыстық продюсерлерге беріп, Ресейден кеткен.
«Үздік анимациялық қысқаметражды фильм» номинациясында ресейлік аниматор Константин Бронзиттің «Үш әпке» атты туындысы ұсынылды. Фильм титрларында режиссер Тимур Когнов деген бүркеншік атпен көрсетілген.
Номинациялар саны бойынша абсолютті рекордты Райан Куглердің «Күнәһарлар» фильмі орнатты – 16 номинация. Бұл – АҚШ Киноакадемиясы тарихында бұрын-соңды болмаған көрсеткіш.
Сондай-ақ «Соғыстан кейін тағы соғыс», «Сентиментал құндылық», «Марти керемет» және «Күнәһарлар» фильмдері де көп номинацияға ие болды. «Сентиментал құндылық» бірден «Үздік фильм» және «Шетел тіліндегі үздік фильм» санаттарына ұсынылып отыр.
Биыл алғаш рет «Үздік кастинг» атты жаңа номинация енгізілді. Киноакадемия өкілдерінің айтуынша, актерлерді дұрыс іріктеу фильмнің табысына тікелей әсер етеді, сондықтан бұл санатта «Үздік фильмге» үміткер көптеген картиналар ұсынылады деп күтілуде.
Сондай-ақ биыл дауыс беру ережелері қатаңдатылды. Киноакадемия мүшелері дауыс беретін фильмдерді шын мәнінде көргенін растауы тиіс. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл үдерістің ашықтығын арттырады.
Айта кетейік, қазақстандық "Кадет" фильмі "Оскарға" ұсынылған еді.