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  • Голан жоталарында қазақстандық саперлер мыңдаған жарылғыш зат пен оқ-дәріні жойды

Голан жоталарында қазақстандық саперлер мыңдаған жарылғыш зат пен оқ-дәріні жойды

Голан жоталарында қазақстандық саперлер 2 мыңнан астам жарылғыш зат пен оқ-дәріні жойды

10 Қыркүйек 2026, 14:49
АВТОР
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gov.kz 10 Қыркүйек 2026, 14:49
10 Қыркүйек 2026, 14:49
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Фото: gov.kz

Қазақстандық саперлер мамыр айынан бері БҰҰ миссиясы аясында Голан жоталарында 15-тен астам операция өткізіп, екі мыңнан астам қауіпті затты жойды. 

Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, Қазақстанның Голан жоталарындағы БҰҰ-ның бөліну аймағын бақылау жөніндегі миссиясы құрамындағы үшінші ұлттық контингентінің инженерлік-саперлік тобы жарылғыш заттарды анықтау, залалсыздандыру және жою жұмыстарын жүргізіп келеді.

Бітімгерлік миссияны атқару кезеңінде биылғы мамыр айынан бастап 15-тен астам іс-шара өткізіліп, әскери қызметшілер 350-ден астам жарылғыш затты жойды. Сонымен қатар 1800-ден астам оқ-дәрі де залалсыздандырылды, - деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі. 

Инженерлік-саперлік топтың кәсіби шеберлігі, іс-қимылдарының үйлесімділігі және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауы саперлерге қойылған міндеттерді орындап, жауапкершілік аймағындағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

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