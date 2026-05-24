Гимнаст Эвелина Ежова Ташкенттегі Challenge Cup турнирінде топ жарды

\u0421\u043f\u043e\u0440\u0442\u0442\u044b\u049b \u0433\u0438\u043c\u043d\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430\u0434\u0430\u043d \u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d \u049b\u04b1\u0440\u0430\u043c\u0430\u0441\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u04e9\u043a\u0456\u043b\u0456 \u042d\u0432\u0435\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0415\u0436\u043e\u0432\u0430 \u04e8\u0437\u0431\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u04a3 \u0422\u0430\u0448\u043a\u0435\u043d\u0442 \u049b\u0430\u043b\u0430\u0441\u044b\u043d\u0434\u0430 \u04e9\u0442\u0456\u043f \u0436\u0430\u0442\u049b\u0430\u043d Challenge Cup \u043a\u0435\u0437\u0435\u04a3\u0456\u043d\u0456\u04a3 \u0436\u0435\u04a3\u0456\u043c\u043f\u0430\u0437\u044b \u0430\u0442\u0430\u043d\u0434\u044b.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u041e\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0441\u044b\u043c\u044b\u0437 \u0433\u0438\u043c\u043d\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044b\u049b \u0431\u04e9\u0440\u0435\u043d\u0435\u0434\u0435 \u043e\u0440\u044b\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430\u0442\u044b\u043d \u0436\u0430\u0442\u0442\u044b\u0493\u0443\u0434\u0430 \u0430\u043b\u0442\u044b\u043d \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u044c \u0436\u0435\u04a3\u0456\u043f \u0430\u043b\u0434\u044b. \u0424\u0438\u043d\u0430\u043b\u0434\u0430 \u042d\u0432\u0435\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0415\u0436\u043e\u0432\u0430 12,850 \u04b1\u043f\u0430\u0439 \u0436\u0438\u043d\u0430\u0434\u044b.\r\n\u0415\u043a\u0456\u043d\u0448\u0456 \u043e\u0440\u044b\u043d\u0434\u044b \u0445\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u044f\u043b\u044b\u049b \u0422\u0438\u043d\u0430 \u0417\u0435\u043b\u044c\u0447\u0438\u0447 (12,650) \u0438\u0435\u043b\u0435\u043d\u0441\u0435, \u04e9\u0437\u0431\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u044b\u049b \u0414\u0438\u043b\u0434\u043e\u0440\u0430 \u0410\u0440\u0438\u043f\u043e\u0432\u0430 (12,450) \u049b\u043e\u043b\u0430 \u0436\u04af\u043b\u0434\u0435\u0433\u0435 \u049b\u043e\u043b \u0436\u0435\u0442\u043a\u0456\u0437\u0434\u0456.\r\n\u0421\u043e\u043d\u0434\u0430\u0439-\u0430\u049b 24 \u043c\u0430\u043c\u044b\u0440 \u043a\u04af\u043d\u0456 \u0414\u0438\u044f\u0441 \u0422\u043e\u0439\u0448\u044b\u0431\u0435\u043a \u043a\u0435\u0440\u043c\u0435\u0434\u0435\u0433\u0456 \u0436\u0430\u0442\u0442\u044b\u0493\u0443\u0434\u0430 \u043a\u04af\u043c\u0456\u0441 \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u044c \u0435\u043d\u0448\u0456\u043b\u0435\u0434\u0456. \u0410\u043b \u0410\u043b\u0442\u044b\u043d\u0445\u0430\u043d \u0422\u0435\u043c\u0456\u0440\u0431\u0435\u043a \u049b\u043e\u043b \u0442\u0456\u0440\u0435\u043f \u0441\u0435\u043a\u0456\u0440\u0443 \u0431\u0430\u0493\u0434\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0430\u0441\u044b\u043d\u0434\u0430 \u04af\u0448\u0456\u043d\u0448\u0456 \u043e\u0440\u044b\u043d \u0430\u043b\u0434\u044b.\r\n\u041e\u0441\u044b\u043b\u0430\u0439\u0448\u0430, \u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d \u049b\u04b1\u0440\u0430\u043c\u0430\u0441\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u049b\u043e\u0440\u0436\u044b\u043d\u044b\u043d\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0441 \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u044c \u0431\u0430\u0440. \u0411\u04b1\u0493\u0430\u043d \u0434\u0435\u0439\u0456\u043d \u042d\u043c\u0438\u043b\u044c \u0410\u0445\u043c\u0435\u0434\u0436\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0435\u0440\u043a\u0456\u043d \u0436\u0430\u0442\u0442\u044b\u0493\u0443\u0434\u0430 \u0442\u043e\u043f \u0436\u0430\u0440\u0441\u0430, \u0414\u0438\u044f\u0441 \u0422\u043e\u0439\u0448\u044b\u0431\u0435\u043a \u0430\u0442 \u0441\u043d\u0430\u0440\u044f\u0434\u044b\u043d\u0434\u0430\u0493\u044b \u0436\u0430\u0442\u0442\u044b\u0493\u0443\u0434\u0430 \u049b\u043e\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0430\u043b\u044c \u0438\u0435\u043b\u0435\u043d\u0433\u0435\u043d \u0435\u0434\u0456.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n