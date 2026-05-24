Гимнаст Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды
Қазақстандық гимнаст еркін жаттығулар бағдарламасында топ жарды.
Бүгiн 2026, 21:21
104Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет
Финалда Ахмеджанов 13,650 ұпай жинап, жарыс жеңімпазы атанды.
Күміс медальді өзбекстандық Хумоюн Исломов (13,600) иеленсе, қола жүлде моңғолиялық Энхтүвшин Дамдиндоржға (13,500) бұйырды.
Алтынхан Темірбек жарысты сегізінші орынмен аяқтады (12,500).