  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Гимнаст Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды

Гимнаст Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды

Қазақстандық гимнаст еркін жаттығулар бағдарламасында топ жарды.

Бүгiн 2026, 21:21
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ұлттық олимпиадалық комитет Бүгiн 2026, 21:21
Бүгiн 2026, 21:21
104
Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет
 
Спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасының өкілі Эмиль Ахмеджанов Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінде алтын медаль жеңіп алды.

Қазақстандық гимнаст еркін жаттығулар бағдарламасында топ жарды.

Финалда Ахмеджанов 13,650 ұпай жинап, жарыс жеңімпазы атанды.

Күміс медальді өзбекстандық Хумоюн Исломов (13,600) иеленсе, қола жүлде моңғолиялық Энхтүвшин Дамдиндоржға (13,500) бұйырды.

Алтынхан Темірбек жарысты сегізінші орынмен аяқтады (12,500).

Ең оқылған:

Наверх