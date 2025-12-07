Германияда жаңа әскерге шақыру жүйесі қаңтардан бастап күшіне енеді

Германияда қаңтар айынан бастап 18 жастағы жасөспірімдерді әскери комиссияға жаппай шақыру басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD басылымына сілтеме жасап.
Хабарламада айтылғандай, осы аптада Бундестаг жаңа ережелерді мақұлдады. Билік бундесвердің санын қазіргі 183 мыңнан 2035 жылға қарай 255–270 мың әскери қызметкерге дейін арттыруды көздейді. Сондықтан 2008 жылы туған барлық жасөспірімдерге алдын ала сауалнамадан өту туралы шақыру хаты жіберіледі. Қыздарға қатысу ерікті түрде ұсынылады.
Басылымның жазуынша, әрбір шақырылушыға QR-коды бар қағаз хат жіберіледі, сол код арқылы онлайн-сауалнамаға өту керек. Неміс әскері сауалнама құрылымын әзірлеуде швед моделіне сүйенген: Швецияда жасөспірімдер шамамен 40 сұраққа жауап береді. Алайда Германияда сауалнама бірнеше минутта толтырылатындай етіп қысқартылған.
Сауалнамада негізгі деректер: жынысы, отбасылық жағдайы, азаматтығы, әскери қызметке қызығушылығының бар-жоғы сұралады. Сонымен қатар бойы мен салмағын, мүгедектік немесе соған теңестірілген мәртебенің бар-жоғын көрсету, мектеп аттестаттары, тілдік дағдылар және бағдарламалау сияқты қосымша қабілеттерді белгілеу қажет.
Егер ер адам сауалнамаға жауап беруден бас тартса немесе әдейі жалған ақпарат берсе, оған айыппұл салынуы мүмкін, алайда оның нақты мөлшері әзірге белгіленген жоқ.