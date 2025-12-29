Германияда зейнет жасын көтеру ұсынылды

Германияда зейнеткерлік жасты 65-тен 67 жасқа дейін көтеру ұсынылды. Қазіргі заң бойынша кемінде 35 жыл еңбек өтілі бар азаматтар 63 жастан зейнетке шыға алады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Басқарушы коалицияға кіретін ХДС партиясының экономикалық кеңесі Швеция, Дания және Нидерланды тәжірибесін үлгі ретінде алуды ұсынады. Кеңес хатшысы Вольфганг Штайгер 67 жастан асқан зейнеткерлік жас зейнетақы резервтерін ұлғайтуға және халықтың қартаюына байланысты мәселелерді шешуге көмектесетінін атап өтті.
Жаңа зейнетақы тұжырымдамасы Германияның жаңа үкіметінің басты міндеттерінің бірі болып саналады. Коалициялық келісім бойынша зейнетақы бұрынғы жалақының 48%-ы деңгейінде төленеді, ал 63 жастағы зейнеткерлік жас кепілдендірілген. Сыншылар бұл жүйенің ауыртпалықты арттыратынын айтады.