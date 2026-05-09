Германияда тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушылар электронды білезіктер арқылы бақыланады
Бұл шара отбасылық соттардың шешімімен, уақыт шектеулі істерде, ең алдымен қайталанатын зорлық-зомбылық қаупі жоғары істерде қолданылады.
Білекке арналған білезік шабуыл жасаушының орналасқан жерін бақылайды және олар, мысалы, жәбірленушінің үйіне жақындаған жағдайда дабыл қағады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасай отырып.
Сондай-ақ соттар жаңа заң бойынша қылмыскерлерден ашуды басқару бойынша оқудан өтуді талап ете алады.
Сонымен қатар, сот шешімдерін бұзғаны үшін жаза күшейтілуде: бұл іс бойынша ең жоғары бас бостандығынан айыру мерзімі үш жылға дейін ұзартылды.
Испанияда осындай жүйе 2009 жылдан бері қолданылып келеді. Содан бері шабуыл жасаушы электронды бақылауда болған елде жәбірленушіні өлтірудің бірде-бір ісі болған емес.
Сонымен қатар, көпшілік жаңа шараның өзі Германиядағы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесін шешуге жеткілікті екеніне күмәнданады. Сарапшылар мен саясаткерлер агрессордан білезік алынып тасталған жағдайларда алдын алудан бастап жәбірленушілерді қорғауға дейін кеңірек тәсіл қажет екенін атап өтеді. Германиядағы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының шамамен 80%-ы әйелдер. 2024 жылы 170 000-нан астам адам одан зардап шекті, – деп атап өтеді басылым.
