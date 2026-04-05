Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
Енді 17 мен 45 жас аралығындағы азаматтар құзырлы органның рұқсатынсыз елден шыға алмайды.
Кеше 2026, 04:49
Кеше 2026, 04:49Кеше 2026, 04:49
Германияда әскер жасындағы ер азаматтардың елден шығу тәртібі өзгерді, деп хабарлайды, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новости-ге сілтеме жасап.
Frankfurter Rundschau басылымының жазуынша, енді 17 мен 45 жас аралығындағы азаматтар елден үш айдан ұзақ уақытқа шыққысы келсе, бундесверден арнайы рұқсат алуға міндетті.
Жаңа талаптар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Бұған дейін мұндай шектеулер тек төтенше жағдай кезінде – қорғаныс режимі немесе қауіпсіздікке жоғары қатер төнген жағдайда ғана қолданылатын.
Күшейтілген дайындық жағдайы деп парламент немесе НАТО сыртқы қатер бар деп таныған ахуал айтылады, ал қорғаныс жағдайы – елге қарулы шабуыл жасалған нақты факт. Енді шетелге шығуды келісу талабы тұрақты негізде қолданылады.
