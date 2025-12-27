Германия жалғыздықпен күреске 500 млн еуро бағыттайды

ГФР Қалалар мен коммуналар қауымдастығының басшысы Андре Бергхеггер жалғыздықпен күресуге арналған федералдық қор құруды ұсынып, оның қаржыландыру көлемі кемінде 500 млн еуроны құрауы тиіс екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Оның сөзінше, жалғыздықпен күрес қаражаттың жетіспеуінен тұралап қалмауы керек. Бергхеггер бұл мәселені анықтау мен еңсеруде муниципалитеттердің шешуші рөл атқаратынын атап өтті.
Муниципалитеттер – жалғыздық алғаш байқалатын орын ғана емес, сонымен бірге онымен ең тиімді күресуге болатын орта, – деді ол.
Тиімді кездесулер өтетін орындардың мысалы ретінде ол кітапханалар мен ересектерге арналған білім беру орталықтарын атады. Оның айтуынша, мұндай мекемелер мүмкіндігінше жиі, ұзақ үзіліссіз, мереке күндері де және ерте жабылмай жұмыс істеуі керек.
Қауымдастық басшысы мәселенің ұрпақаралық сипатына да назар аударды: жалғыздық тек қарт адамдарға ғана емес, жастарға да тән. Оның айтуынша, қорды қаржыландыру Еуропалық одақ қаражаты есебінен, федералдық бюджеттің қалдықтарынан немесе жекелеген бюджеттер ішіндегі қаражатты қайта бөлу арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін.
Сарапшылар мұндай бастамалар, әсіресе қоғамның урбанизациясы мен цифрлануы күшейген жағдайда, әлеуметтік интеграцияны нығайтуға және халықтың психикалық саулығын жақсартуға ықпал етуі мүмкін екенін атап өтеді.
Германияның депрессияға көмек көрсету қызметінің деректеріне сәйкес, елдегі ересек тұрғындардың шамамен төрттен бірі өзін жалғыз сезінетінін мойындаған.