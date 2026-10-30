Германия тарихында алғаш рет әйел адам президент болуы мүмкін
Германияда әйелді алғаш рет президенттік лауазымға кандидат ретінде қарастырып жатыр.
Германияда 2027 жылы президенттік мерзімі аяқталатын Франк-Вальтер Штайнмайердің ізбасары қарастырылып жатыр. Мүмкін болатын кандидаттардың арасында ХСК-дан (ХСС) шыққан 61 жастағы Ильзе Айгнер аталуда. Егер ол бұл қызметке ие болса, ел тарихындағы тұңғыш әйел-президент атанады.
Федералды президент сайлауы 2027 жылдың 30 қаңтарына жоспарланған. Германиядағы мемлекет басшысы негізінен өкілдік функцияларды атқарады және үкімет жұмысын басқармай, ел бірлігінің символы ретінде әрекет етеді.
Айгнер бұған дейін Германияның ауыл шаруашылығы министрі қызметін атқарған. Оны ымыраға келіп, қайшылықтарды жоя алатын саясаткер ретінде бағалайды.
Қазір ол Бавария ландтагын басқарады. Бұл жолы кандидат ұсыну құқығы СДПГ және ХСК кіретін билеуші коалицияның ірі партиясы – ХДК-ға тиесілі. Штайнмайердің ізбасары туралы түпкілікті шешім әлі қабылданған жоқ.
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