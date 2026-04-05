"Геостратегиялық тұйыққа тірелу". Ердоған Иранға қатысты жағдай туралы пікір білдірді
Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған НАТО-ның бас хатшысы Марк Рюттемен телефон арқылы сөйлесті. Екеуі Таяу Шығыстағы шиеленіс пен Альянстың ішкі күн тәртібіне баса назар аудара отырып, ең өзекті аймақтық және жаһандық қиындықтарды талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ TRT Global арнасына сілтеме жасап.
Келіссөздер сенбі, 4 сәуірде өтті.
Әңгіме барысында Ердоған қазіргі қақтығысқа қатал баға беріп, Иранға қатысты үдеріс «геостратегиялық тұйыққа тірелу» екендігін мәлімдеді, – деп жазылған хабарламада.
Түркия көшбасшысы жағдай халықаралық қауымдастықтың дереу араласуын қажет ететінін атап өтті. Ол тек Парсы шығанағы аймағын ғана емес, сонымен қатар бүкіл жаһандық қауіпсіздікті тұрақсыздандырып жатқан қақтығыстарды тоқтату үшін дипломатиялық күш-жігерді күшейтуге шақырды.
Ердоған НАТО-ның Түркияның әуе қорғаныс жүйесін қолдайтынын атап өтіп, бұл үдеріс барысында көрсетілген ынтымақтастық Альянстың тежеуші әлеуетін тағы да растағанын мәлімдеді.
Түркия президенті сонымен қатар Украина мен Ресей арасындағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуге бағытталған күш-жігерін жалғастыратынын мәлімдеді.
Маңызды талқылау тақырыбы 2026 жылдың 7-8 шілдесінде Анкарада өтетін НАТО-ның ауқымды саммитіне дайындық болды. Режеп Тайып Ердоған бұл кездесу ұйым үшін бетбұрыс болатынына үміт білдірді, – делінген хабарламада.
Президенттің айтуынша, болашақ қауіп-қатерлерге қарсы Альянстың төзімділігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған стратегиялық шешімдер Түркия астанасында қабылдануы тиіс.
