Геннадий Головкин: Бокс, кез келген спорт түрі сияқты, Олимпиада ойындарында өз орнын табуы керек

ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин Francs Jeux басылымына халықаралық боксты дамыту жоспарын ұсынды. Ол 23 қарашада Римде Халықаралық федерация конгресінде сайлауы өтетін World Boxing президенттігіне үміткер, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның кандидатурасы туралы
Бокстың Олимпиада бағдарламасынан шығарылу қаупі төнгенде, мен қарап тұра алмайтынымды түсіндім. Медальдар енді маңызды емес, спорт үшін не істей алатыныңыз маңызды екенін түсінетін кез келеді. Мен Қазақстандағы шағын спорт залында бастадым, барлық кезеңдерді бастан кешірдім және спортшылардың басынан өткеретін жақсы да, жаман да нәрселерін іштей білемін. Бокс маған өмір сыйлады, бірақ айналамдағы жүйе сәтсіздікке ұшыраған кезде өмірдің қаншалықты нәзік болатынын да көрдім. Бүгін мен өз тәжірибемді пайдаланып, спортымызды біртіндеп әділ және адал еткім келеді, - деді Головкин.
Ол тек президенттікке ғана емес, сонымен қатар вице-президент және басқарма мүшесі лауазымына да үміткер болатынын мәлімдеді. Головкин бокстың игілігі үшін кез келген салада жұмыс істеуге ниетті екенін атап өтті.
Ол сондай-ақ президенттік сайлауда жеңіске жетуді күтетінін, бірақ егер олай болмаса, ұйымға басқа лауазымда үлес қосуға дайын екенін қосты, себебі оның басты назары әлемдік бокстың дамуы мен болашағы.
Спорттық тәжірибесі оған басшылық рөлінде қалай көмектесетіні туралы сұраққа Геннадий Головкин бокста 30 жылдан астам уақыт өткізгенін, әуесқой және кәсіби деңгейде жарысқанын айтты.
Ол кішкентай қаладан әлемдегі ең үлкен ареналарға көтеріліп, спорттың барлық қырларын - белгісіздік, құрбандық, атақ және қысымды бастан кешіргенін атап өтті.
Ол спортшының не сезінетінін түсіндіру үшін ешкімнің қажеті жоқ екенін - мұны жеке тәжірибесінен білетінін айтты. Головкин спортшылардың өмірін, олардың жұмысы мен мотивациясын түсінетінін және спорттағы әрбір адам кім үшін жұмыс істейтінін - спортшылардың өздерін ешқашан ұмытпайтынын атап өтті. Журналистердің өзінің басымдықтары туралы сұрақтарына жауап бере отырып, Головкин спортшылар оның басты басымдығы екенін атап өтті.
Оларды тыңдау және қорғау қажет. Федерация жұмысындағы толық ашықтық екінші орында. Біздің мақсатымыз - келесі Олимпиада ойындары алдында бокстың орнын нығайту. Соңғы екі жылда боксты Олимпиада бағдарламасында сақтау үшін көп нәрсе жасалды. Енді бізге күшті және әлсіз жақтарымызды және шұғыл шаралар қабылдау қажет салаларды анық анықтау үшін мұқият аудит қажет. Бұл үшін спортшылармен және тәуелсіз сарапшылармен ашық диалог қажет, - деді Головкин.
Сайлауалды платформасы туралы
Геннадий Головкиннің айтуынша, әлемдік бокстағы инновация жауапты және адамға бағытталған болуы керек. Ол ХОК дұрыс еске салғандай, технология адамдарды алмастырмай, спортшыларға және адалдық қағидаттарына қызмет етуі керек екенін атап өтті.
Головкин инновация деп боксты барлық қатысушылар - спортшылар, төрешілер және жанкүйерлер үшін түсінікті және қауіпсіз ететін практикалық құралдарды айтып отырғанын атап өтті. Оның айтуынша, жұмыс технологияның шынымен пайда әкелетін салаларын анықтаудан басталады: жаттығу, төрешіліктің ашықтығын арттыру, төрешілерді қолдау және спортшылардың денсаулығын қорғау. Ол ұйым нақты әлемдегі тиімділікке назар аудара отырып, ең жақсы шешімдерді сынап, енгізетінін қосты.
Бокста аралас дисциплиналарды енгізу мүмкіндігі туралы сұраққа Геннадий Головкин ешқандай кедергі көріп тұрған жоқ деп жауап берді. Ол аралас турнирлер Олимпиада қозғалысындағы қызықты даму екенін және бай Олимпиада тарихы бар спорт түрі ретінде бокстың жаңа форматтарға бейімделу мүмкіндігі бар екенін айтты.
Ол ең бастысы символикалық қадамдар емес, спортшыларды шынайы қорғау және жарыстардың тұтастығын сақтау екенін атап өтті. Головкин әлемдік бокс инновацияларға ашық екенін, бірақ тек қауіпсіздікті мұқият бағалау және спортшылармен кеңесу арқылы ғана екенін атап өтті.
Егер мұндай тұжырымдама болашақта спортшылар денсаулығына қауіп төндірмей біздің спортымызды нығайта алса, біз оны міндетті түрде зерттейміз, - деп қосты ол.
Головкин сонымен қатар бокстың бір ғасырдан астам уақыт бойы Олимпиада тарихының бір бөлігі болғанын және бұл спорт түрі Олимпиаданың негізгі құндылықтарын: батылдық, құрмет және тәртіпті бейнелейтінін атап өтті.
Бірақ, ХОК жиі еске салатындай, бағдарламада ешкімге орын кепілдендірілген емес. Әрбір спорт түрі спортшыларды қорғау, гендерлік тепе-теңдікті қамтамасыз ету және толық ашықтықпен жұмыс істеу арқылы өзінің құндылығын үнемі дәлелдеуі керек. Бокс үшін бұл төрешіліктен бастап басқаруға дейінгі барлық деңгейде мінсіз адалдықты білдіреді. Егер біз осы стандарттарды қатаң ұстансақ, бокс Олимпиада бағдарламасында ғана емес, сонымен қатар оның рөлін күшейтетініне сенімдімін.
Гендерлік тестілеуге қатысты Головкин былай деп жауап берді:
Бұл құрметті, бейтараптықты және ғылыми дәлдікті талап ететін өте сезімтал тақырып. Бокс - байланыс спорты, сондықтан рингтегі қауіпсіздік пен әділдік үшін айқын іріктеу критерийлері өте маңызды. Әлемдік бокс осы нұсқауларды ұстанады және ұстана береді.
