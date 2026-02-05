Газадағы ахуал: Израильдің соңғы шабуылдарынан 21 адам қаза тапты

Израильдің бітім режимін бұза отырып, Газа секторына жасаған соңғы әуе және артиллериялық соққылары салдарынан 21 палестиналық қаза тапты. Бұл туралы Газа секторындағы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеген, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu сілтеме жасап.
Министрлік таратқан ақпаратта 2023 жылдың қазан айынан бері Израиль шабуылдары салдарынан қаза тапқандар мен жараланғандар жөнінде толық деректер келтірілген.
Соған қарамастан, Израиль армиясы әртүрлі сылтауларды алға тартып, қол жеткізілген атысты тоқтату жөніндегі келісімге қарамастан, Газа секторына шабуылдарын жалғастырып келеді.
Алдын ала мәлімет бойынша, соңғы соққылар салдарынан 21 адам қаза тауып, 38 адам жараланған.
Ведомство дерегінше, 2025 жылғы 10 қазанда атысты тоқтату режимі күшіне енген сәттен бері Газа секторында 556 адам қаза тауып, шамамен 1 500 адам жарақат алған.
Ал 2023 жылдың қазан айынан бері Израильдің Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 71 824 адамға, ал жараланғандар саны 171 608 адамға жеткен.