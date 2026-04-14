Гауһар Өмірзақова – пара пауэрлифтингтен Азия-Океания чемпионатының күміс жүлдегері
Бүгiн 2026, 22:14
Фото: Алматы қаласы әкімдігі
Пара пауэрлифтингтен Қазақстан құрамасы Тайландтың Бангкок қаласында өткен Азия-Океания ашық чемпионатын сәтті аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы спорт басқармасы өкілдерінің мәліметінше, байрақты бәсекеге 23 елден 250-ден астам үздік спортшы қатысты.
Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы 45 медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте Өзбекстан мен Қытайдан кейін үшінші орынға тұрақтады.
Алматылық спортшылар халықаралық аренада ел намысын лайықты қорғады. Гауһар Өмірзақова өз салмақ дәрежесінде жалпы нәтиже бойынша күміс медаль иеленіп, жеке есепте 4-орын алды.
Сонымен қатар, тағы бір алматылық спортшы Баққожа Жақсылық жеке есепте де, жаттығулар қосындысы бойынша да 5-орын иеленіп, үздік бестікке енді.
Ең оқылған:
- Астанадағы қайғылы сәттің куәгері: «Балалардың күлкісі естілетін қабырғаның арғы жағында өлім орнады»
- Алдағы күндері күн күрт суытады: Жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады
- Блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды
- Алматыда дәрігерлер маңдайына қайшы қадалып қалған баланы құтқарды
- Қарағанды облысында 3 жасар баланың үстіне ғимарат қасбеті құлап, оған шұғыл ота жасалуда