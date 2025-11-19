Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы финалда: көңіл күй қалай?

Қазақстан әйелдер гандбол құрамасының қақпашысы Дамира Жапарова команданың Эр-Риядта өткен Ислам ынтымақтастық ойындарының финалына шығуы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шиеленісті жартылай финалда Қазақстан құрамасы Иранды жеңді.
Матч 28-25 есебімен жеңіске жетті.
Енді Қазақстан финалда Түркиямен кездеседі.
Біз қазір өте қуаныштымыз. Бұл керемет ойын болды. Финалға шыққанымызға өте қуаныштымын. Бұл біздің алғашқы Ислам ынтымақтастық ойындарымыз. Және бұл қазірдің өзінде финал. Біз Түркияға қарсы бірінші орын үшін күресеміз. Біздің мақсатымыз – алтын. Біз Түркияның ойынын зерттеп жатырмыз. Дегенмен, соңында бәрі дұрыс болады. Содан кейін әлем чемпионаты келеді. Бірақ біз дайынбыз, - деді спортшы.
Еске сала кетейік, VI Ислам ынтымақтастық ойындарының ашылу салтанаты 7 қарашада Эр-Риядта өтті. Қазақстан құрамасын 100-ден астам спортшы таныстырады.
Сауд Арабиясы алтыншы Ислам ынтымақтастық ойындарын өткізуде. Бұған дейін бұл ірі спорттық шара Меккеде (2005), Палембангта (2013), Бакуде (2017) және Коньяда (2021) өткен болатын.
Қазақстан Ойындардың жалпы медальдар тізімінде бесінші орында, 11 алтын, 14 күміс және 17 қола медаль жеңіп алды.