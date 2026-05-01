Футболдан Қазақстан кубогінің ширек финалына өткен клубтар анықталды
Ширек финал матчтары бір ойыннан тұрады. Ал жартылай финалда командалар екі матч өткізіп, жеңімпазды анықтайды.
Бүгiн 2026, 07:34
Бүгiн 2026, 07:34Бүгiн 2026, 07:34
Фото: "Ордабасы" футбол клубының баспасөз қызметі
Қазақстан футболы кубогінің 1/8 финал кезеңіндегі барлық матчтар аяқталып, келесі кезеңге өткен командалар белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Нәтижесінде 1/4 финалдың жұптары төмендегідей қалыптасты:
Ордабасы – Жетісу
Ақтөбе – Алтай
Қайсар – Тобыл
Жеңіс – Қызылжар
Айта кетейік, ширек финал матчтары бір ойыннан тұрады. Ал жартылай финалда командалар екі матч өткізіп, жеңімпазды анықтайды.
Қазақстан кубогінде ең көп жеңіске жеткен клуб – алматылық "Қайрат". Оның еншісінде 10 трофей бар. Ал астаналық "Астана" мен "Жеңіс", сондай-ақ қостанайлық "Тобыл" командалары 3 реттен жеңіске жеткен.
Өткен жылы турнир финалында "Тобыл" командасы жеңіске жетіп, "Қайсар Аренада" өткен матчта шымкенттік Ордабасы клубын сенімді түрде ұтқан болатын.
