Футболдан әлем чемпионаты басталды

Іс-шара барысында Шакира, Бурна Бой, Джей Бальвин сынды әлем жұлдыздары өнер көрсетеді.

Бүгiн 2026, 00:13
АВТОР
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скрин Бүгiн 2026, 00:13
Бүгiн 2026, 00:13
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Фото: скрин

Күллі әлем көз тіккен әлем чемпионаты басталды.

Ашылу рәсімі Мехикодағы әйгілі «Ацтека» стадионында өтіп жатыр. Іс-шара барысында Шакира, Бурна Бой, Джей Бальвин сынды әлем жұлдыздары өнер көрсетеді.Биылғы турнирді үш ел қабылдап отыр. Әр мемлекет өз стадионында жеке ашылу шоуын ұйымдастырады.
Жалпы додаға 48 құрама қатысып, 104 матч өтеді. Тартысты бәсеке «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі.

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