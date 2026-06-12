Футболдан әлем чемпионаты басталды
Іс-шара барысында Шакира, Бурна Бой, Джей Бальвин сынды әлем жұлдыздары өнер көрсетеді.
Бүгiн 2026, 00:13
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Бүгiн 2026, 00:13Бүгiн 2026, 00:13
161Фото: скрин
Күллі әлем көз тіккен әлем чемпионаты басталды.
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