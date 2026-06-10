Футбол: Қазақстан құрамасы Венгрияға есе жіберді
Венгрия сапында Собослаи, Шафер, Тот гол соқты.
Бүгiн 2026, 07:45
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