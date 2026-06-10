Футбол: Қазақстан құрамасы Венгрияға есе жіберді

Венгрия сапында Собослаи, Шафер, Тот гол соқты.

Бүгiн 2026, 07:45
АВТОР
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Qazsport Бүгiн 2026, 07:45
Бүгiн 2026, 07:45
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Фото: Qazsport
Қазақстан құрамасы жолдастық кездесуде Венгрияға есе жіберді. 

"Надьердеи" стадионында өткен матчта Сергей Малый есеп ашқанымен, Венгрия үш гол соғып, жеңіске жетті. 

Венгрия сапында Собослаи, Шафер, Тот гол соқты. 

Венгрия 3:1 Қазақстан

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