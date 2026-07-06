Франциядағы музейден құны 4 миллион еуро болатын әшекейлер ұрланды

Францияның Винжен-сюр-Модер коммунасындағы Лалик зергерлік өнер музейінде ірі ұрлық болды. Похищенные драгоценности шамамен 4 млн еуроға бағаланып отыр.
Le Parisien басылымының мәліметінше, оқиға жергілікті уақытпен шамамен 05:30-да болған. Ғимаратқа кірген қылмыскерлер бірден зергерлік бұйымдар қойылған залға бағыт алған. Дабыл іске қосылғанымен, оларды ұстау мүмкін болмады.
Күзет компаниясы дабылдың себебін тексеріп жатқан кезде оқиға орнына бірінші болып музейдің тазалық қызметкері келген. Полицияны да сол адам шақырған.
Басылымның жазуынша, 2025 жылғы қазанда Луврда болған ұрлықтан кейін Лалик музейі осал нысандар тізіміне енгізіліп, ерекше бақылауға алынған.
Лалик музейі 2011 жылы француз суретшісі әрі зергері Рене Лаликтің фабрикасы маңында ашылған. Музей оның шығармашылығына арналған. Коллекцияда 650-ден астам экспонат бар.