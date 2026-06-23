Францияда қатты ыстықта көлікте қалған екі бүлдіршін қаза тапты
Францияның оңтүстік-шығысында жабық көліктен екі және төрт жастағы балалардың мәйіті табылды. Тергеу аптап ыстықты қайғылы оқиғаның негізгі себебі ретінде қарастырып жатыр.
Бүгiн 2026, 10:45
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