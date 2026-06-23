Францияда қатты ыстықта көлікте қалған екі бүлдіршін қаза тапты

Францияның оңтүстік-шығысында жабық көліктен екі және төрт жастағы балалардың мәйіті табылды. Тергеу аптап ыстықты қайғылы оқиғаның негізгі себебі ретінде қарастырып жатыр.

Бүгiн 2026, 10:45
АВТОР
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smartik.ru Бүгiн 2026, 10:45
Бүгiн 2026, 10:45
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Фото: smartik.ru

Францияның оңтүстік-шығысындағы Карпантра қаласында отбасылық көліктен екі және төрт жастағы екі баланың мәйіті табылды.

Прокуратураның мәліметінше, балалар көлік ішінде өлі күйінде табылған. Қазіргі уақытта қайғылы оқиғаның нақты мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізіліп жатыр.

Жергілікті прокурор Элен Мурждің айтуынша, оқиғаның негізгі нұсқаларының бірі – аптап ыстықтың әсері.

Өлімнің нақты себебі әлі анықталған жоқ, алайда негізгі нұсқа ретінде қатты ыстық қарастырылып отыр, – деді прокурор.

Құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтауды жалғастыруда. Сот-медициналық сараптаманың ресми қорытындысы әзірге жарияланған жоқ.

Еске салайық, бұған дейін Францияда аптап ыстыққа байланысты мектептер жабылып, төтенше шаралар күшейтілген еді.

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