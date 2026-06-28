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  • Францияда парашютшілер мінген ұшақ апатқа ұшырап, 11 адам қаза тапты

Францияда парашютшілер мінген ұшақ апатқа ұшырап, 11 адам қаза тапты

Әуе апаты салдарынан борттағы барлық адам көз жұмды. Оқиғаның себептері анықталып жатыр.

Бүгiн 2026, 19:51
АВТОР
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видеодан скриншот Бүгiн 2026, 19:51
Бүгiн 2026, 19:51
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Фото: видеодан скриншот

Францияның солтүстік-шығысындағы Томблен қаласында ұшақ апатқа ұшырап, 11 адам қаза тапты.

Алдын ала мәлімет бойынша, апатқа ұшыраған ұшақ парашютшілер мектебіне тиесілі болған. Бортта 11 адам – ұшқыш, бес нұсқаушы және бес оқушы отырған. Апат салдарынан ешкім аман қалмады.

Әуе апатының мән-жайы әзірге жарияланған жоқ. Билік ұшақтың не себепті құлағанын және апат ұшу кезінде қай кезеңде болғанын хабарламады.

CNN мәліметінше, оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметі жұмыс істеп жатыр. Қажетті тергеу амалдары жүргізілуде.

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