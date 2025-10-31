Францияда Луврды тонауға қатысы бар тағы бес күдікті ұсталды

Франция полициясы Лувр мұражайындағы ұрлық ісіне қатысы бар деген күдікпен тағы бес адамды ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ RTL-ге сілтеме жасап.
29 қазанда күдіктілер Париждің әртүрлі аудандарында бір мезетте қолға түскен. Прокурор Лора Бекконың айтуынша, әзірге олардың жеке басы жария етілмейді.
Ұсталғандардың бірі — басты күдіктілердің қатарында. Бұған дейін 25 қазанда ұсталған екі адам өз кінәсін мойындаған, – деді прокурор.
Тінту барысында ұрланған әшекей бұйымдар табылған жоқ. Істі мәдени құндылықтардың заңсыз айналымымен күрес жөніндегі орталық басқарма тергеп жатыр. Құзырлы орган ұрланған бұйымдар заңды және көлеңкелі өнер нарығына түскен-түспегенін тексеріп жатыр.