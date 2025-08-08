Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Францияда 6,4 млн адамның деректері ұрланды

Бүгiн, 04:27
142
Франциядағы жетекші ұялы байланыс операторларының бірі – Bouygues Telecom кибершабуылға ұшырап, 6,4 миллион клиенттің жеке деректері ұрланды. Бұл туралы компанияның ресми сайтында жарияланған баспасөз хабарламасында айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Bouygues Telecom кибершабуылдың құрбаны болды, салдарынан 6,4 млн клиенттік аккаунттың кейбір деректеріне рұқсатсыз қол жеткізілген, - деп мәлімдеді оператор.

Компания оқиға туралы Францияның Ақпараттық технологиялар және азаматтық бостандықтар жөніндегі ұлттық комиссиясына (CNIL) хабарлап, сот органдарына ресми шағым түсіргенін растады.

Қазіргі уақытта шабуылдың нақты себептері мен киберқылмыскерлердің кім екені анықталуда.

