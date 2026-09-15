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Франция 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді шектеуді жоспарлап отыр

Франция президенті әлеуметтік желілерге 15 жасқа дейінгі балалардың қолжетімділігін реттейтін жаңа заң жобасы дайын екенін X әлеуметтік желісіндегі жазбасында айтты.

15 Қыркүйек 2026, 00:35
АВТОР
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Anadolu агенттігі 15 Қыркүйек 2026, 00:35
15 Қыркүйек 2026, 00:35
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Фото: Anadolu агенттігі

Франция президенті Эммануэль Макрон 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруін реттейтін жаңа заң жобасы дайын екенін мәлімдеді.

Бұл туралы Anadolu жазды.

Макронның айтуынша, жаңа ереже балаларды цифрлық ортадағы қауіп-қатерден қорғауға бағытталған. Заң жобасы Конституциялық кеңес тамыз айында бұрынғы норманы «сөз бостандығына шамадан тыс араласу» деп танып, күшін жойғаннан кейін әзірленген.

Франция президенті әлеуметтік желілерге 15 жасқа дейінгі балалардың қолжетімділігін реттейтін жаңа заң жобасы дайын екенін X әлеуметтік желісіндегі жазбасында айтты.

Макрон билікке келген алғашқы күннен бастап балаларды цифрлық ортада қорғау мәселесіне жауапкершілікпен қарайтынын атап өтті.

Бұған дейінгі заң жобасын Франция парламентінің екі палатасы да мақұлдаған. Алайда тамыз айында елдің жоғары конституциялық бақылау органы — Конституциялық кеңес оны жойды.

Макронның сөзінше, Кеңестің шешімінен кейін ол үкіметке Еуропалық стандарттарға сәйкес келетін, заң тұрғысынан тұрақты жаңа норма әзірлеуді тапсырған. Президент бұл жұмыс жоғары деңгейдегі техникалық сараптаманың арқасында орындалғанын және жаңа заң жобасы Еуропалық комиссияға хабарлама ретінде жіберілгенін айтты.

Макрон балаларды қорғауға бағытталған мұндай реттеу бүкіл Еуропада қабылдануы керек екенін айтып, осы мақсатқа қол жеткізуге күш салатынын жеткізді.

Конституциялық кеңес бұрынғы шектеуді жойды

Бұған дейін Франция парламентінің екі палатасы да 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруін шектейтін норманы мақұлдаған болатын.

Алайда 14 тамызда Конституциялық кеңес бұл норманы жойып, оның жастардың сөз бостандығына «шамадан тыс араласу» екенін мәлімдеді.

Сонымен бірге Кеңес балалардың мүддесін қорғау – Конституция талаптарының бірі екенін мойындады. Алайда қабылданған норма интернет ортасының балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне төндіретін қауіптерін жеткілікті деңгейде нақты анықтамаған деген қорытындыға келді.

Осы шешімнен кейін Эммануэль Макрон үкіметке Еуропалық талаптарға сәйкес келетін жаңа заң жобасын әзірлеуді тапсырды.

 
 

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