Франция 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді шектеуді жоспарлап отыр
Франция президенті әлеуметтік желілерге 15 жасқа дейінгі балалардың қолжетімділігін реттейтін жаңа заң жобасы дайын екенін X әлеуметтік желісіндегі жазбасында айтты.
15 Қыркүйек 2026, 00:35
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