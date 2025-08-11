Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Қазақстан ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойын ауқымды атап өтті. Ақынның туған жерінде бұл айтулы датаға орай ондаған іс-шара ұйымдастырылды: концерттерден бастап ғылыми конференцияларға дейін. Дегенмен ең басты мерекелік шаралар 10 тамыз күні – тарихи тұлғаның туған күнінде өтті. BAQ.KZ журналистері мерекенің негізгі оқиғаларына қатысып, ұлы ақынның тұлғасын ұлықтау мен оның мұрасын қайта пайымдау сәттерін оқырманға жеткізді.
Биыл Абайдың 180 жылдық мерейтойы алғаш рет онкүндік форматында өтті. 1 тамыздан бастап ұйымдастырушылар халықаралық, республикалық және өңірлік деңгейде 100-ден астам ауқымды іс-шара өткізді.
"ABAI AKADEMIASY" энциклопедиялық порталы іске қосылып, Абайдың мұрасына цифрлық кеңістікте қолжетімділік ашылды. Кәсіби спортшылардың қатысуымен ұзындығы 180 шақырымды қамтитын "Семей – Қарауыл" ультрамарафоны өтті. Абай ауданында "Жеті қазына" мәдени, спорттық және туристік фестивалі ұйымдастырылды.
Көптен күткен республикалық айтыс 8 тамыз күні Абай атындағы драма театрында өтті. Көрермендер саны соншалық, бәрі залға сыймады. Ұйымдастырушылар ғимарат алдында үлкен экран қойып, сыртта тамашалау аймағын жасақтады.
Айтысқа еліміздің түкпір-түкпірінен келген он екі үздік ақын қатысты. Басты тақырып – Абай Құнанбайұлы шығармашылығын қайта пайымдау.
Көрерменнің ықыласына қарағанда, мұндай тапқырлық пен өткірлікті олар көптен бері көрмеген.
Дерлік әрбір сөз жарысы залда зор қол шапалаққа ие болды.
Жеңімпаздар ақшалай сертификаттармен марапатталды, ал бас жүлде – автокөлік – Қарағандылық Максат Ақановқа бұйырды. Ол мұндай сый күтпегенін айтып, ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.
9 тамызда Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетте өткен ғылыми конференцияға ондаған ғалым мен Абай Құнанбайұлы шығармашылығының жанкүйерлері жиналды.
Ақын өмірінің басты қағидаттары бүгінде де өзекті. Іс-шара аясында ұлы ақынның және оның айналасының өміріне арналған кітаптардың таныстырылымы өтті.
Сол күні "Адамзаттың бәрін сүй" атты дүниежүзілік поэзия фестивалі де ұйымдастырылды.
Облыстық кітапханада түркі әлемі жазушылары одағының өкілдері мен әлемнің түкпір-түкпірінен келген белгілі ақындар бас қосты.
Басты мерекелік шаралар Семей қаласында емес, одан бірнеше сағаттық жолдағы Қарауыл ауылында өтті.
Мұнда ауқымды этноауыл тігілді. Қонақтарды тақырыптық тулармен безендірілген аллея қарсы алды.
Қақпадан өткен бойда мерекеге келгендер Абай Құнанбайұлы өмір сүрген дәуірдің атмосферасына еніп кетті.
Мерейтойға 50 мыңнан астам адам қатысты.
Олардың арасында 15 елден келген делегациялар, ғылым және шығармашылық өкілдері, өнер қайраткерлері, жастар, туристер мен бұқаралық ақпарат құралдары болды. Абай ауданында 200-ден астам киіз үй тігілді.
Киіз үйлердің бір бөлігі өңірлерден келген меймандарға арналды.
Абай облысына табан тіреген делегациялар дастарқан жайылып қарсы алынды. Басқа киіз үйлердің маңында ет тағамдарының түр-түрін ұсынатын ас аймақтары ұйымдастырылды.
Тарихи атмосфераны басты сахнадағы театрландырылған қойылым жандандыра түсті. Көріністе ақын өмірінің маңызды кезеңдері бейнеленді.
Мерекеге келген қонақтарды ҚР Парламенті Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев құттықтап, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Одан кейін Абай облысының әкімі Берік Уәли сөз сөйлеп, ізгі лебізін білдірді.
Сонымен қатар Қарауылтөбеде ұлттық спорттың бірнеше түрінен жарыстар өтті. Онкүндік мереке ауқымды гала-концертпен қорытындыланды.