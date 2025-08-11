Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Бүгiн, 19:30
Фото: BAQ.KZ

Қазақстан ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойын ауқымды атап өтті. Ақынның туған жерінде бұл айтулы датаға орай ондаған іс-шара ұйымдастырылды: концерттерден бастап ғылыми конференцияларға дейін. Дегенмен ең басты мерекелік шаралар 10 тамыз күні – тарихи тұлғаның туған күнінде өтті. BAQ.KZ журналистері мерекенің негізгі оқиғаларына қатысып, ұлы ақынның тұлғасын ұлықтау мен оның мұрасын қайта пайымдау сәттерін оқырманға жеткізді.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Биыл Абайдың 180 жылдық мерейтойы алғаш рет онкүндік форматында өтті. 1 тамыздан бастап ұйымдастырушылар халықаралық, республикалық және өңірлік деңгейде 100-ден астам ауқымды іс-шара өткізді. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

"ABAI AKADEMIASY" энциклопедиялық порталы іске қосылып, Абайдың мұрасына цифрлық кеңістікте қолжетімділік ашылды. Кәсіби спортшылардың қатысуымен ұзындығы 180 шақырымды қамтитын "Семей – Қарауыл" ультрамарафоны өтті. Абай ауданында "Жеті қазына" мәдени, спорттық және туристік фестивалі ұйымдастырылды.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Көптен күткен республикалық айтыс 8 тамыз күні Абай атындағы драма театрында өтті. Көрермендер саны соншалық, бәрі залға сыймады. Ұйымдастырушылар ғимарат алдында үлкен экран қойып, сыртта тамашалау аймағын жасақтады.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Айтысқа еліміздің түкпір-түкпірінен келген он екі үздік ақын қатысты. Басты тақырып – Абай Құнанбайұлы шығармашылығын қайта пайымдау. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Көрерменнің ықыласына қарағанда, мұндай тапқырлық пен өткірлікті олар көптен бері көрмеген. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Дерлік әрбір сөз жарысы залда зор қол шапалаққа ие болды.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Жеңімпаздар ақшалай сертификаттармен марапатталды, ал бас жүлде – автокөлік – Қарағандылық Максат Ақановқа бұйырды. Ол мұндай сый күтпегенін айтып, ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

9 тамызда Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетте өткен ғылыми конференцияға ондаған ғалым мен Абай Құнанбайұлы шығармашылығының жанкүйерлері жиналды. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Ақын өмірінің басты қағидаттары бүгінде де өзекті. Іс-шара аясында ұлы ақынның және оның айналасының өміріне арналған кітаптардың таныстырылымы өтті.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері
Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Сол күні "Адамзаттың бәрін сүй" атты дүниежүзілік поэзия фестивалі де ұйымдастырылды. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері
Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Облыстық кітапханада түркі әлемі жазушылары одағының өкілдері мен әлемнің түкпір-түкпірінен келген белгілі ақындар бас қосты.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері
Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Басты мерекелік шаралар Семей қаласында емес, одан бірнеше сағаттық жолдағы Қарауыл ауылында өтті. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Мұнда ауқымды этноауыл тігілді. Қонақтарды тақырыптық тулармен безендірілген аллея қарсы алды. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Қақпадан өткен бойда мерекеге келгендер Абай Құнанбайұлы өмір сүрген дәуірдің атмосферасына еніп кетті.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері
Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Мерейтойға 50 мыңнан астам адам қатысты. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері
Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Олардың арасында 15 елден келген делегациялар, ғылым және шығармашылық өкілдері, өнер қайраткерлері, жастар, туристер мен бұқаралық ақпарат құралдары болды. Абай ауданында 200-ден астам киіз үй тігілді.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Киіз үйлердің бір бөлігі өңірлерден келген меймандарға арналды. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Абай облысына табан тіреген делегациялар дастарқан жайылып қарсы алынды. Басқа киіз үйлердің маңында ет тағамдарының түр-түрін ұсынатын ас аймақтары ұйымдастырылды.

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Тарихи атмосфераны басты сахнадағы театрландырылған қойылым жандандыра түсті. Көріністе ақын өмірінің маңызды кезеңдері бейнеленді. 

Фоторепортаж: Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын тойлаудың жарқын сәттері

Мерекеге келген қонақтарды ҚР Парламенті Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев құттықтап, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Одан кейін Абай облысының әкімі Берік Уәли сөз сөйлеп, ізгі лебізін білдірді.

Сонымен қатар Қарауылтөбеде ұлттық спорттың бірнеше түрінен жарыстар өтті. Онкүндік мереке ауқымды гала-концертпен қорытындыланды.

