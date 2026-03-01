Flydubai Дубайдан Қазақстанға рейстерін қайта бастайды
Бүгiн 2026, 00:20
Фото: freepik
Бүгін, 2026 жылғы 3 наурыздан бастап Flydubai әуе компаниясы Дубайдан Қазақстанға ұшуын қайта жалғастырады. Бұл туралы Азаматтық авиация комитетінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бастапқы рейстер:
- FZ1533 Дубай – Алматы (170 орын)
- FZ1395 Дубай – Астана (170 орын)
Рейстердің нақты уақыты мен жағдайы компанияның ресми хабарламалары арқылы жаңартылып отырады.
