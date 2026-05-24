FlyArystan ұшағы құстармен соқтығысып, рейс кешіктірілді

FlyArystan әуе компаниясының Астана – Шымкент бағыты бойынша рейсі құстармен соқтығысқаннан кейін кешіктірілді.
Бұл туралы тасымалдаушының баспасөз қызметі мәлімдеді.
23 мамырдағы FS7309 Астана – Шымкент рейсі әуе кемесінің құстармен соқтығысуына байланысты кешіктірілді. Зақымға тексеру жүргізілді. Рейсті орындау үшін басқа әуе кемесі берілді. Жолаушыларға су мен тамақ ұсынылды, – делінген хабарламада.
FS7309 рейсі кесте бойынша 23 мамыр күні сағат 19:40-та ұшуы тиіс болған. Алайда ұшақ іс жүзінде 24 мамыр күні сағат 00:09-да көтерілген.
FlyArystan компаниясы жолаушылар мен экипаж қауіпсіздігі әуе тасымалдаушы үшін басты басымдық болып қала беретінін атап өтті.