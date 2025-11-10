Филиппинге "Фунг-вонг" жойқын тайфуны келді

Филиппин билігі күшейген "Фунг-вонг" супержайкініне байланысты 100 мыңнан астам адамды қауіпсіз аймақтарға көшірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Reuters хабарлауынша, дауыл Лусон аралына жақындап, желдің екпіні 230 км/сағ жылдамдыққа дейін жетті.
Төтенше жағдай қызметі жағалау аймақтарында су басу қаупі барын хабарлады. Әскерилер мен құтқарушылар эвакуациялау жұмыстарына тартылған. Мектептер мен кей мемлекеттік мекемелер уақытша жабылды.
Синоптиктердің мәліметінше, дауыл алдағы уақытта ел аумағын кесіп өтіп, содан кейін батысқа қарай жылжуы мүмкін.
