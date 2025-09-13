Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ФИФА 2026 жылдан бастап ұлттық құрамалар үшін жаңа күнтізбе енгізбек

Бүгiн, 05:18
207
pexels
Фото: pexels

ФИФА халықаралық матчтар күнтізбесіне өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы El Desmarque порталы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазіргі жүйеде ұлттық құрамалар үш рет жиналады: қыркүйек, қазан және қараша айларында. 2026 жылдан бастап қыркүйек пен қазандағы үзілістерді біріктіріп, ұзақтығы 16 күндік бір ғана үзіліс жасау көзделуде.

Жаңа форматқа сәйкес, алғашқы халықаралық үзіліс 21 қыркүйектен 6 қазанға дейін өтеді. Осы аралықта құрамалар төрт матчтан өткізе алады.

Ал қарашадағы үзіліс 9-17 қараша аралығына белгіленіп, әр командаға екі ойыннан жоспарланған.

ФИФА мұндай қадамды ойыншылардың жүктемесін оңтайландыру және ұлттық құрамаларға дайындыққа көбірек уақыт бөлу мақсатында ұсынып отыр.

