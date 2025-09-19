Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Фельдшерді қорлаған тұрғын айыппұл арқалады

Кеше, 15:54
416
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Жамбыл облысында медицина қызметкерін қорлаған тұрғын жазаға тартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Белгілі болғандай, мас азамат фельдшерге дөрекі сөздер айтып, оның дәрі-дәрмектері мен құралдары салынған кейсін сындырып тастаған. 

Фельдшер сол сәтте науқастың іс-әрекетінен қорқып, полиция шақырған. 

Сотта құқық бұзушы мейрамханада өткен іс-шарадан үйге келгенде аяғы ауырып, содан кейін жедел жәрдем шақырғанын айтқан. Ол жасаған ісіне өкініп, өз кінәсін толық мойындады.

Сот қаулысымен ер адам ӘҚБтК 80-1-бабының 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 82 мың теңге көлемінде айыппұл тағайындалды, - деп хабарлады Жуалы аудандық сотының баспасөз қызметі.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

