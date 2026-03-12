Федералдық ескерту: Иран АҚШ-қа дрондармен шабуыл жасауы мүмкін
АҚШ барлау қызметінің өкілдері Иранның Латын Америкасында "үлкен ықпалы" бар деп мәлімдеді.
ФБР Калифорния полиция басқармаларын АҚШ-тың шабуылдарына жауап ретінде Иран ұшқышсыз ұшу аппараттарын (БПЛА) Батыс жағалауға бағыттауы мүмкін деп ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ ABC News-қа сілтеме жасап.
2026 жылдың ақпан басына қарай Иран АҚШ-қа соққы жасалған жағдайда Калифорниядағы нақты көрсетілмеген нысандарға белгісіз кемеден БПЛА арқылы кенеттен шабуыл жасау жоспарын құрып отырған болуы мүмкін, – деп жазылған ескертуде.
Алайда ведомство шабуылдың уақыты, әдісі, мақсаты немесе оны жүзеге асыруы мүмкін адамдар туралы қосымша ақпарат жоқ екенін атап өтті.
Сонымен қатар, америкалық барлау қызметкерлері Мексикадағы наркокартельдердің БПЛА қолдануын ұзақ уақыт бойы бақылап келе жатқанын және бұл технологияны АҚШ әскерлері мен персоналына шабуыл жасау үшін пайдалануы мүмкіндігін ескертті.
Барлау мәліметтері бойынша, Иран Латын Америкасында «кеңінен таралған» екен. АҚШ-тың әскери немесе Израильдің ықтимал соққыларына дайындық ретінде шабуыл жасау құралдары алдын ала құрлықта немесе теңізде орналастырылуы мүмкін деп есептеледі.