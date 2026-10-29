Facebook-тегі шағым: Шенеуніктер тұрғынды сотқа берді
Facebook желісіндегі жарияланымдар сот дауына себеп болды.
Ал сотта түсіндірілгендей, жазбалар жарияланған сәтте мемлекеттік қызмет көрсету туралы өтінішті қараудың заңды мерзімі әлі аяқталмаған. Соған қарамастан, әлеуметтік желіде мерзімдердің бұзылғаны және азаматтарға негізсіз кедергілер келтірілгені туралы тұжырымдар жарияланған.
Бөлім өкілдері мұндай тұжырымдар қызметкерлерге деген сенімге нұқсан келтіреді деп тапты. Олар сот арқылы бұл мәліметтерді шындыққа жанаспайды деп тануды, жазбаларды жоюды, теріске шығару мәтінін жариялауды және моральдық зиянды өтеуді талап етті.
Дегенмен сот бұл талаптар бойынша түпкілікті шешім шығарғанға дейін тараптар өзара татуласуға келісті. Азамат Facebook парақшасында теріске шығару мәтінін жариялап, бөлімнен кешірім сұрауға міндеттенді.
«Сонымен қатар ол алдағы уақытта расталмаған ақпаратты таратпауға және жарияланым жасамас бұрын мәліметтердің дұрыстығын тексеруге уәде берді», – деп хабарлады Жамбыл облысының Жамбыл аудандық сотының баспасөз қызметі.
Бөлім өкілдері өз кезегінде талап арыздан бас тартты. Сот келісімді бекітіп, іс бойынша өндірісті тоқтатты. Ұйғарым заңды күшіне енді.
Ал азаматтың уағдаластықты орындаған-орындамағаны туралы хабарламада айтылмаған.
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