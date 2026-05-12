"Евровидение" байқауында дауыс беру ережелері өзгертілді
Жаңа ережелер көрермендердің дауыс беру жүйесін шектеуге және ықтимал манипуляциялардың алдын алуға бағытталған.
Израильдің қатысуына байланысты сынға ұшыраған «Евровидение» байқауында дауыс беру ережелері өзгертілді. Бұл туралы Reuters агенттігі жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жаңа ережелер көрермендердің дауыс беру жүйесін шектеуге және ықтимал манипуляциялардың алдын алуға бағытталған. Енді бір төлем әдісі арқылы берілетін дауыстар саны 20-дан 10-ға дейін қысқартылды. Сонымен қатар, «пропорционалды емес жарнамалық науқандарға» тыйым салынды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай өзгерістер өткен жылы кейбір қатысушыларға қатысты дауыс беру нәтижелеріне байланысты туындаған алаңдаушылықтан кейін қабылданған. Атап айтқанда, Израильдің жоғары көрермендік дауыс жинауы және әлеуметтік желілер арқылы белсенді үгіт жүргізілуі сынға ұшыраған.
Еуропалық хабар тарату одағы (EBU) бұл шешімдерді байқаудың әділдігін сақтау және сыртқы ықпалдарды азайту мақсатында енгізіп отырғанын мәлімдеді. Сонымен бірге, кейбір елдерден келген ресми емес үндеулер мен онлайн-акциялар да тексеріске алынған.
Израильдің ұлттық телерадиокомпаниясы (KAN) жаңа ережелерді сақтайтынын және байқау талаптарына сай әрекет ететінін жеткізді.
«Евровидение» ұйымдастырушылары дауыс беру жүйесі әлемдегі ең күрделі әрі ашық форматтардың бірі екенін атап өтіп, барлық өзгерістер байқаудың әділ өтуін қамтамасыз етуге бағытталғанын айтты.
